La petición de Claudio Bravo: “No hay que olvidarse de Marcelo Díaz, ojalá que vuelva”

El portero Claudio Bravo volvió a ser titular en la Roja. El meta del Manchester City fue parte del 2-1 que sufrió la selección chilena ante Honduras, quienes fueron mejores en la segunda mitad del compromiso.

En ese contexto y una vez finalizado el duelo ante los centroamericanos, el histórico capitán le hizo una petición al entrenador Reinaldo Rueda para que vuelva uno de los jugadores que marcó a la Generación Dorada, el volante de Racing de Argentina, Marcelo Díaz. Además, analizó lo que fue la derrota de la escuadra chilena ante los hondureños.

“Una cancha muy pesada. Creo que competimos en la primera mitad de muy buena manera, sin balón estuvimos muy intensos. En la segunda fracción creo que nos faltó estar más tranquilo, fue un partido bueno, pero nos faltó jugar la segunda mitad como lo hicimos en la primera”, comenzó diciendo a CDF.

Sobre sus sensaciones de volver, Bravo señaló que “volví con tranquilidad no hay mucho tiempo para trabajar tampoco. Hace bien tener este tipo de derrotas, para despertar y creo que en líneas generales hay que seguir trabajando, hay que llegar de mejor manera a las clasificatorias”.

Respecto a por qué no fue capitán en este compromiso y sí habló con Reinaldo Rueda sobre el tema, el meta aseguró que “no, no hablé con él, fue una decisión del técnico”, agregando que “creo que la jineta es un distintivo solamente, creo que la faceta que uno tiene está más que clara siempre”.

Pero eso no fue todo, ya que Claudio Bravo no quiso ahondar en la polémica con Gary Medel y Arturo Vidal, pero sí realizó una particular petición. “Seguir levantando polémica, lo más importante es hablar de fútbol y no de esto, no es lo más sano”, dijo.

“Creo que se olvidaron de Díaz que es un jugador muy valioso, muy importante y hay que tenerlo acá porque para clasificar al Mundial necesitamos de todo el mundo y me encantaría que estuviera Marcelo”, sentenció.