María José Pérez de Arce representará a Chile en Mundial junior de karting

No es común que una mujer se imponga en un mundo hasta ahora dominado por los hombres, como es el automovilismo, pero María José Pérez de Arce está rompiendo esa antigua costumbre y apenas tiene 15 años.

La joven piloto ganó nuevamente un cupo para representar a Chile en la categoría junior de la “Super Final” del mundial Rok Cup de karting que se disputará en Lonato Italia entre el 9 y 12 de octubre. Esto luego de vencer en la séptima fecha del Rok Cup Chile corrido a fines de agosto en el kartódromo Las Perdices de María Pinto.

Como antesala de esta gran final, la piloto competirá en el Sudamericano de Karting que se correrá entre el 9 y el 14 de septiembre en el mismo kartódromo Las Perdices y en la que competirán más de 100 deportistas, siendo María José Pérez de Arce la única mujer chilena en pista.

“Tengo muchas expectativas para esta competencia. En mi categoría son 20 pilotos, y espero estar entre los cinco primeros. Además será muy buena prueba para la final mundial Rok Cup en Italia”, cuenta María José.

No es casualidad que ‘Coté’ Pérez de arce destaque en el automovilismo, ya que pese a su corta edad, su destreza al volante fue posible advertirla desde que tenía 11 años, cuando comenzó a correr en karting profesional y terminando ese año (2015) tercera en su primera temporada del campeonato Rok Cup Chile en la serie rookie mini.

Al año siguiente (2016), y siempre en una grilla mixta, María José Pérez de Arce fue segunda en el campeonato Rok Cup Chile categoría mini, donde obtuvo un cupo para el Mundial Rok Cup de la categoría en Lonato, donde finalizó en el puesto 79 de 171 pilotos y con sólo 12 años.

A los 13 años avanzó a la categoría Junior, donde se incrementó la dificultad de los rivales, sin embargo, logró subirse al podio en el tercer lugar del campeonato Rok Cup 2017, con lo que nuevamente ganó un lugar en el Mundial de Lonato, donde ahora terminó 19 entre 101 corredores. En aquella ocasión fue premiada por la competencia italiana como la mujer piloto más rápida del planeta en categoría Junior, ya que derrotó en esta final al resto de las damas que compitieron.

Los años 2016 y 2017, además, compitió en Estados Unidos en el Florida Winter Tour, también con destacadas actuaciones en series mini y junior respectivamente.

Siempre en el campeonato Rok Cup, el año pasado nuevamente fue la mejor del certamen y accedió al Mundial de Italia, en el que compitió con una mano fracturada, terminando de igual manera en el lugar 22 de la final B. Al mismo, el 2019 tiene una connotación especial para el automovilismo chileno, ya que María José Pérez de Arce se transformó, con 14 años, en la mujer más joven en Sudamérica en competir en autos de Fórmula, gracias a su debut en la Fórmula 3 chilena a principios de este año, en la que además obtuvo dos podios.

Actualmente, María José lidera el ranking Rok Cup Chile de karting y es cuarta de la Fórmula Codasur (segunda entre los pilotos chilenos), la categoría de autos de fórmula más importante del continente.

“Cuando comencé a correr fue un poco difícil, porque todos me miraban en menos por ser mujer. Pensaban que no tenía nivel o que no les podía ganar, pero me gané el respeto en la pista. Siempre me gustó el automovilismo, desde muy chica, mi papá, preparador de autos de competencia hace más de 30 años, me llevaba a las carreras. Luego, a los 11 años, me compró un karting y no me bajé mas”, cuenta María José.

Sobre las veces que le ha tocado correr en Italia, afirma que “ha sido una gran experiencia, porque me ha ayudado a subir mi nivel corriendo con los mejores. Gracias a eso me va bien en Chile. Para la carrera de Lonato de octubre espero estar entre las mejores”.

María José admira a Sebastián Vettel (F1) y Tatiana Calderón, piloto colombiana de Formula 2 que es parte del equipo de desarrollo de coches para el equipo Alfa Romeo de la F1.

Sobre sus sueños y metas, Coté no lo duda: “Mi sueño es poder avanzar a las más grandes categorías, como la Fórmula 1, pero como no aceptan mujeres, mi meta sería llegar a la W Series, que se creo el año pasado y que es como la Fórmula 1, pero sólo para mujeres. Otra meta que tengo es estudiar medicina y ser neurocirujana, pero si se me da todo para proyectarme en el automovilismo, seguiré corriendo”.