Gustavo Quinteros lapidario al informe de Deischler: “Los árbitros mienten”

Sigue la guerra entre Universidad Católica y el árbitro César Deischler, quien fue el que dirigió el duelo de la UC ante Unión La Calera, donde las malas decisiones del juez hicieron pasar más de un dolor de cabeza a los cruzados.

En ese contexto, el referí entregó su informe de dicho compromiso, donde acusó que el entrenador de la Franja, Gustavo Quinteros, lo acusó a él de decir que no tenía pantalones.

Y la respuesta no tardó en llegar. Fue en la conferencia de prensa de este jueves que el DT aseguró que “jamás en mi vida digo ‘no tienen pantalones’. Es algo nievo para mí escuchar eso. Nunca en mi vida, desde que soy chico. Habré dicho alguna vez ‘no tiene huevos’, ‘no tienen personalidad’, pero ‘no tienen pantalones’ es un invento, desde ya es un viento”.

“En ningún momento insulté al árbitro, nunca le falté el respeto. Sí le hablé fuerte al línea y al cuarto. Está bien, al árbitro se le puede haber pasado el codazo de Larrondo a Huerta, pero está el cuarto árbitro, el línea que lo tienen que ayudar, no se le pudo haber pasado nunca el foul y la lesión de Silva”, agregó molesto.

Sobre ese punto, Quinteros expresó que “me di cuenta y lo vi, a 50 o 60 metros, que había sido una falta de lesión grave. Escuché el ruido también. Entonces imagínate cómo pude haber reaccionado”.

Pero eso no fue todo, ya que el DT recalcó que “la expulsión mía, que no entiendo, porque eso de los pantalones es mentira. Lo digo públicamente: mintieron, porque no son palabras mías. Los árbitros mienten y están mintiendo en el informe con lo que pasó conmigo”.