“Peineta” Garcés hizo lucir su cartel y desvinculó a un jugador de Fernández Vial

El entrenador Jorge Garcés volvió con todo al fútbol profesional. El “Peineta” se hizo cargo del cuadro Fernández Vial en el Campeonato Nacional de Segunda División, donde el DT implementó medidas drásticas que ya dejaron a su primera víctima dentro del plantel.

El exentrenador de la selección chilena desvinculó al defensor Vincent Salas. “No diré los motivos, pero son situaciones inmanejables. Uno, sólo puede manejar los tiempos que pasas con ellos, pero a veces los jugadores comenten error y hay que tomar medidas”, dijo.

“ Cuando parto con un grupo no me pasan estas cosas.No diré los motivos, pero son situaciones inmanejables. Uno, , porque trato de conocer hasta sus parientes. Ellos saben que hay tolerancia cero y algunos me reconocieron en el camarín, con lágrimas en los ojos que se la habían farreado”, agregó Garcés.

Esta medida fue avalada por Fernández Vial, quienes a través de un comunicado de prensa señalaron que “es una decisión conjunta del directorio y el cuerpo técnico del club, quienes rechazan tajantemente cualquier actitud que atente contra el compromiso, debido comportamiento y profesionalismo de quienes forman parte de él”.

“Tal como se ha comunicado previa y públicamente, aquellos son pilares fundamentales del plan de trabajo a nuestro proceso deportivo”, cerraron desde el club.