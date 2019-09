Jorge “Peineta” Garcés se confundió y condujo contra el tránsito su lujoso auto

El entrenador de Fernández Vial, Jorge “Peineta” Garcés, sigue haciendo noticia. El extécnico de la selección chilena, tuvo un incidente de tránsito a bordo de su lujoso automóvil BMW X6.

¿El motivo? El “Peineta” todavía no se adapta a Concepción y se metió por una de las vías reversibles de la ciudad penquista. En ese momento, los automovilistas que venían en sentido contrario alertaron al DT y todo quedó ahí.

“Salí de casa a las 8:15 horas y, como por Pedro de Valdivia he visto que se genera taco, me fui por la Costanera. En eso iba cuando empecé a ver que los vehículos que venían en sentido contrario me tocaban la bocina y me hacían cambio de luces”, comentó el técnico al diario La Estrella de Concepción.

“Salí con precaución y me dirigí al otro camino que conduce a Chiguayante. Por fortuna, nada grave pasó”, cerró.