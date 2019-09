José Mourinho y la salida de Alexis del Manchenster United: "No fue feliz, no fui capaz de sacar lo mejor de él"

Mientras Alexis Sánchez está a un día de hacer su esperado debut en el Inter de Milán, cuando los lombardos reciban este sábado al Udinese por el Calcio, en Inglaterra siguen recordando el magro paso del delantero chileno por el Manchester United.

Ahora, The Telegraph publicó una entrevista a José Mourinho, ex técnico de los Diablos Rojos y quien realizó una fuerte autocrítica por la relación que tuvo con el tocopillano en el conjunto de Old Trafford.

“Sentí que Sánchez en el United no era un hombre feliz. Y creo que si uno en el trabajo no está contento, no es fácil demostrar tu mejor nivel. Y tal vez me equivoqué, Tal vez fui yo quien no fue capaz de meterme en él y sacar lo mejor de él“, reconoció el portugués.

“Como técnico, a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese enfoque. Pero la realidad es que siempre a Alexis como ‘un hombre triste"”, añadió el lusitano.

Por último, “Mou” dijo esperar que el seleccionado criollo pueda mostrar su mejor nivel en el elenco neroazzurro, equipo en el que el portugués conquistó la Champions League en 2010: “Probablemente en Italia recuperará esto. Espero que pueda. Siempre deseo lo mejor para cada jugador”.