Mario Salas: "Tengo claro lo que siente el hincha, pero solo queda trabajar"

Mario Salas realizó una fuerte autocrítica después de la derrota de Colo Colo por 1 a 3 en su visita a la Universidad de Concepción. El entrenador de los albos aseguró que están sin respuestas futbolísticas y se refirió a los cánticos de la hinchada que piden su salida.

“Fue un primer tiempo muy bajo, nuevamente nos hacen un gol en los primeros minutos, de táctica fija además, lo que muestra nuestros niveles de desconcentración. El cambio de sistema nos dio resultado y nos llevó a emparejar el partido, pero el mal movimiento defensivo del segundo gol nos dolió mucho y no tuvimos la respuesta”, indicó el “Comandante”.

El técnico del Cacique explicó: “Más allá de lo estadístico, aquí hay un tema futbolístico que no hemos mejorado. Tengo claro que no fue un buen partido, lo que siente el hincha, que el análisis no es bueno y solo queda trabajar”.

El ex Sporting Cristal fue autocrítico y sentenció: “Pero no hay solo un tema colectivo, también hay un tema individual del que también soy responsable. Quiero mostrar una forma jugar y que se plasme en el terreno y además que los jugadores lleguen bien al partido. Lamentablemente, ambas cosas no están sucediendo”.

“Conozco el terreno que estoy pisando, se que somos terceros y podemos quedar cuartos, no es lo mejor pero tengo mucha confianza sobre lo que viene. Soy optimista y estoy convencido de que ésta es la forma”, agregó el estratega.

Por otro lado, Salas se refirió a las críticas de la hinchada: “El tema esta claro, si el hincha de Colo Colo se manifiesta así, tiene razón. Pero no me puedo detener a pensar en eso, soy una persona que acepta las críticas, pero mi análisis es mucho más profundo. Lo que diga el hincha se entiende y se acepta”.

Además, el DT asumió los problemas en la generación de juego: “Jorge (Valdivia) es la persona que nos puede dar el soporte en esa faceta, pero achacarle la responsabilidad no corresponde. Hay un tema colectivo al que le hemos dado hincapié y no se está reflejando en el partido”.