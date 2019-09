Charles Aránguiz y el tema Bravo: "Es difícil mirarlo como antes, lo respetamos, pero el capitán es Gary"

A pesar de que ya pasaron varios días de los amistosos de la selección chilena ante Argentina y Honduras, que marcaron el regreso Claudio Bravo que eso sí, volvió sin la capitanía, el tema de la jineta sigue siendo abordado en el combinado criollo.

Ahora fue un referente como Charles Aránguiz el habló y se refirió precisamente a la capitanía que rechazó para el cotejo ante los centroamericanos, donde Paulo Díaz portó el brazalete.

“Se habla de timidez, de miedo. Me da risa que se digan esas cosas. ¿Miedo? Vivo hace 30 años en mi población con mi vieja. ¿Miedo a qué? ¿A ponerme una cinta en el brazo? Si lo hice, fue por respeto a Claudio. Si él no hubiese estado, habría sido un orgullo llevar el brazalete”, reconoció el “Príncipe” al CDF.

“A mí me criaron de otra forma. Claudio estaba ahí y no quise aceptar la capitanía por respeto a él. Es raro todo lo que ha pasado. El ambiente está raro, pero todo error trae consecuencias. Es difícil mirar a Claudio como se le miraba antes“, añadió sobre el conflicto entre el golero, Arturo Vidal y Medel.

Además, agregó: “Hay que dar espacio y tiempo. Seguro con más tiempo se solucionan las cosas. Han pasado dos años y se ha hablado mucha mierda. Claudio tiene que estar preparado para solucionar esto. Los errores traen consecuencias”.

“En este caso, de alguien ajeno a él. Hoy, nuestro capitán es Gary. Pero cuando estemos todos y Claudio sienta que es el momento, tenemos que conversar. Si no, seguiremos esperando que él se sienta cómodo. Esperemos que se solucione pronto todo esto. Para mí, insisto, nuestro capitán es Gary. Claudio no supo arreglar el tema pronto o de la mejor forma. Pero eso no quita el respeto que le tenemos”, complementó.

Respecto a un posible regreso de Marcelo Díaz al combinado criollo, el jugador del Bayer Leverkusen sostuvo: “Es una decisión del técnico. Soy de pensar de que si Marcelo Díaz está en una liga tan competitiva como la Argentina, dónde lo evaluaron de buena forma, merece una oportunidad. Si él convence al técnico o no ya es otra cosa, pero creo que merece una oportunidad. Está a gran nivel, en una liga muy difícil y un jugador de ese nivel al menos merece una oportunidad“.