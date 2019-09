Comentarista italiano fue expulsado de cadena de TV tras dichos racistas contra Romelu Lulaku

El delantero belga Romelu Lukaku desde que llegó al Inter de Milán ha vivido momentos de dulce y agraz. El ariete y compañero de Alexis Sánchez en el cuadro lombardo ha recibido varios dichos racistas contra su persona.

Este fin de semana se vivió un nuevo capítulo, pero esta vez fue en televisión. Resulta que el comentarista Luciano Passirani fue sacado del aire de un programa en vivo por sus comentarios contra el atacante.

Minutos después, tuvo que ser el propio director del medio de comunicación quien tuvo que salir a pedir disculpas públicas y se comprometió a que el comentarista no iba a ser invitado más a su señal.

¿Pero qué fue lo que dijo Passirani? “No veo un jugador como Lukaku en ningún equipo de Italia, no en el Milán, Inter, Roma ni Lazio. Me gusta mucho porque es uno de los más fuertes que he visto, de hecho, es el doble más fuerte que Zapata del Atalanta”, dijo en Top Calcio 24.

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) September 15, 2019