Gary Neville: "Nadie pudo prever el desastre de Alexis Sánchez en el United"

A pesar de que Alexis Sánchez se estrenó el pasado sábado con la camiseta del Inter de Milán y dejó desde hace rato atrás su paso por el Manchester United, en Inglaterra todavía siguen debatiendo sobre el magro rendimiento del chileno en los Diablos Rojos.

Un histórico del conjunto de Old trafford como Gary Neville admitió que aún no se explica por qué el tocopillano no pudo mostrar el nivel con el que deslumbró cuando estaba en el Arsenal.

“Hemos visto antes a Alexis Sánchez durante sus años con el Arsenal, es tenaz, un goleador, dando todo en cada minuto de cada partido”, reconoció el ex seleccionado británico.

“Nadie pudo prever el desastre que estaba por suceder con Alexis. No sé qué le pasó. Ese no fue el Alexis Sánchez que jugó en el Arsenal. No era viejo cuando United lo fichó y era un jugador probado”, añadió.

Además, agregó: “Sabíamos que United sólo le sacaría un par de años y su salario era enorme, pero mi punto es que nadie podría haber previsto lo malo que sería para el club”.