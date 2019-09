Marcelo “Toby” Vega lanza duras críticas a Mario Salas: “Ofreció mucho y no hemos visto nada”

Colo Colo no tiene días tranquilos. La derrota por 3-1 ante Universidad de Concepción en la fecha 21 del Campeonato Nacional 2019, provocó una profunda crisis y diversas críticas, contra el plantel y en especial para el entrenador Mario Salas.

A pesar de haber condicionado su segundo lugar en el certamen local, ya que con la derrota ante el “Campanil”, los albos quedaron en la tercera plaza, el DT sigue sin convencer a la fanaticada por lo que su estadía en Macul estaría en peligro.

En ese sentido, uno de los que se sumó a las críticas contra Mario Salas fue el exjugador de Colo Colo, Marcelo Vega, quien disparó duramente contra el “Comandante”.

“De todo lo que ofreció Mario Salas al principio no hemos visto nada. Alguien está equivocado acá, alguien está errado. O son los jugadores, como dijo Esteban Paredes, o definitivamente es el técnico que no encuentra el camino ni el equipo”, dijo el comentarista de CDF.

“Claramente no quiere cambiar la forma de jugar, no es un equipo corto como dijo, no es un equipo que someta a los rivales, ni que recupere el balón donde lo pierde”, agregó.

“Es un equipo al que no le encontramos nada, no tiene nada. Solamente pincelazos de Jaime Valdés, a la espera de que haga algo. Y arriba algo que pueda hacer Esteban Paredes, sino eso no hay nada”, cerró el exjugador de Colo Colo.

