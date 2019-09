Matías Rodríguez: "No sirve pensar en los demás si no hacemos nuestra tarea"

Falta un día para que comiencen de lleno las celebraciones de Fiestas Patrias, pero en Universidad de Chile no hay descanso. Los azules entrenaron de manera normal este martes, considerando que todavía luchan por alejarse de la zona de descenso en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, el capitán de los estudiantiles, Matías Rodríguez, aseguró que deben volver a los triunfos para ilusionarse con salvarse de caer a la Primera B.

“A nosotros solo nos sirve ganar y estamos pensando en eso. Esperamos volver de la mejor manera. Con Palestino va a ser un partido difícil”, reconoció el lateral argentino en conferencia de prensa.

“No me sirve pensar en los demás, si no hacemos nuestra tarea. Uno mira abajo o arriba, hay pocos puntos de diferencia, pero a nosotros nos sirve ganar, y solamente eso. A veces por el miedo al empate uno comienza a replegarse cerca del área, lo que nos juega en contra. Las decisiones que tomamos no son las correctas y terminan empatándonos”, añadió.

Además, agregó: “Independiente del momento, la presión en este club siempre ha existido. Llevamos cuatro partidos sin ganar, y eso es algo que no puede ser. Nosotros generamos, estamos falta de gol solamente”.

Por último, sobre su futuro, el trasandino sostuvo: “Si sigo o no en el club, mi decisión es quedarme a vivir acá en Chile. Mi hijo es chileno, mi familia está a gusto. Estoy pensando en salir del fondo y terminar el año de la mejor manera”.

Aton Chile