Mayne Nicholls y el presente de Colo Colo: “Nadie puede estar contento con lo que estamos viviendo”

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne Nicholls, conversó con Deportes en Agricultura y abordó el presente de Colo Colo, que solo ha sumado cinco puntos de 21 posibles en la segunda rueda del torneo nacional: “Nadie puede estar conforme ni contento con lo que estamos viviendo. Son situaciones que no esperábamos”, aseguró.

Tras la derrota ante la Universidad de Concepción y el triunfo de Audax Italiano sobre Deportes Iquique, Colo Colo perdió el subliderato del torneo nacional. El ex presidente de la ANFP no dramatizó: “La realidad se ve cuando termina el campeonato. Me encantaría ir primero con toda la ventaja del mundo, podríamos planificar con mucha más tranquilidad el próximo año. Pero es parte del juego, por eso el campeonato es tan atractivo y a la gente le gusta tanto”.

Respecto al futuro de Mario Salas, Mayne Nicholls descartó que esté en evaluación: “Si fuésemos con campaña perfecta no estaríamos mejorando sus condiciones de trabajo. Él tiene un contrato con nosotros y queremos que se respete. Nadie del directorio está cuestionándolo semana a semana”.

El plantel de Colo Colo entrenará este 18 y 19 de septiembre, pese al receso del torneo por Fiestas Patrias. Los albos enfrentarán a Audax Italiano en la próxima fecha, en la antesala del superclásico ante la Universidad de Chile.

“Yo espero que le ganemos a la U, como ha sido en estos últimos 18 años. No estamos haciendo evaluaciones semanales, ni quincenales, ni mensuales. Acá hay un proyecto que estamos apoyando. A veces cuesta más, a veces menos, pero el apoyo no se ve mermado en lo más mínimo”, cerró Mayne Nicholls, en alusión a si ese partido marcará o no la continuidad de Salas en los albos.