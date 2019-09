Ex Boca recuerda semifinal del 91 contra Colo Colo: "Era Vietnam, la gente se nos acercaba con manotazos"

La Copa Libertadores obtenida por Colo Colo en 1991 no solo se recuerda en Chile. El ex referente de Boca Juniors, Blas Armando Giunta, recordó la mítica y polémica semifinal contra el Cacique hace 28 años en el estadio Monumental.

En entrevista con Fox Sports, el otrora volante xeneize rememoró esa histórica llave que terminó con incidentes dentro de la cancha. “Vietnam era eso. Era lindo, estaba hermoso. Todo en contra, solo teníamos un grupo de gente. Era espectacular”, comenzó diciendo.

“Nosotros siempre jugábamos con gente. Sabíamos que eran 40 o 50 mil personas. El contrario siempre nos quería ganar y nosotros debíamos ser mas que ellos. Es lindo jugar así. No me asuste”, añadió el ex mediocentro.

El ambiente hostil lo sintieron desde que pisaron suelo nacional: “Cuando llegamos a Chile nos esperaban los hinchas. Era Vietnam, porque los custodias no nos cuidaban y la gente se nos acercaba con manotazos y puteándonos”.

Ya sobre el compromiso, Giunta detalló: “Ese partido era todo para atrás. Batistuta erró un gol y después nos hacen uno en la siguiente jugada. Se nos vinieron encima”.

“¿En los incidentes? Pegué un poco y después todos adentro con el “Maestro” Tabárez. Al otro día estaba preso, nos llevaron en el micro, nos cortaban el transito y nos tiraban de todo. La verdad es que pensábamos que lo ganábamos”.