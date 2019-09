Valverde respaldó a Vidal por el penal ante Granada: "Fue una acción aislada"

Responsable. Así aseguro sentirse Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, después de la dura derrota a manos del Granada por 2 a 0. Además, el DT respaldó a Arturo Vidal, quien fue duramente criticado por cometer una mano en el área apenas minutos después de ingresar, lo que significó el segundo gol rojiblanco.

Valverde exculpó al volante chileno y señaló: “Fue una acción aislada. Los teníamos cerca del área, intentando generar peligro. Acumulábamos, pero queríamos que sintieran más agobio. Pasó un poco como en Pamplona. Fue una situación extraña. Nuestro juego no ha sido demasiado bueno”.

Además, el adiestrador no ocultó su preocupación por los negativos resultados que han exhibido los azulgranas en los últimos partidos: “Cuando esto sucede en un partido, esperas al siguiente, pero en cuatro como ahora, es síntoma de que no estamos demasiado bien”.

“Hay jugadores que se han incorporado tarde, pero no estamos bien fuera. No hacemos buenos partidos. Dominamos, pero no traducimos el dominio en situaciones de gol. El rival nos está acertando a la primera. Pero no es ninguna excusa”, agregó el estratega.

Los “culés” de momento son el equipo más goleado en la Liga Española, ante lo que el técnico oriundo de Extremadura realizó un “meaculpa”: “Está claro que no es un buen dato para nosotros y no es acorde a lo que venimos haciendo en los últimos años. Se une a lo que comentamos, que al final no estamos bien fuera de casa”.

Y además de entregarle méritos al Granada, el “Txingurri” asumió sus errores y finalizó: “Trato de ser responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, los que se equivocan o aciertan, pero el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo ocurrido. Puedes ganar o perder, pero cuando pierdes debes merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar”.

ATON Chile – P.C.