“El robo del siglo”: Usuarios desaprueban que Christiane Endler no haya ganado el premio The Best

A pesar que la portera chilena Christiane Endler fue parte de las finalistas a la mejor portera de la temporada 2018-2019 en Europa, la arquera no pudo llevarse el premio The Best lo que generó un intenso debate en redes sociales.

Resulta que la gran ganadora para la FIFA, fue la holandesa Sari Van Veenendaal, por lo que una vez conocido el resultado el nombre de “Tiane” fue tendencia en redes sociales, ya que muchas personas opinaron que la capitana de la Roja debió quedarse con el galardón.

“Tiane y el robo del siglo”, ¿Qué Sari es muy buena? SÍ, ¿Qué tuvo un gran mundial? También, pero qué la mejor portera del mundo se llama Christiane Endler, de eso no hay duda”, fueron alguna de las reacciones.

Revisa las reacciones:

cuando me los encuentre en la calle me los voy a pitear a todos, era para Endler pic.twitter.com/NXaAUS8Noz — Iv🔅🦒 (@xmoonlyarix) September 23, 2019

Endler got robbed — César Hernández (@cesarHR10) September 23, 2019

Lo mejor de que Tiane Endler no ganará a mejor portera es que AHORA SI PODEMOS IR A LA FIFA A RECLAMAR(?) — Meliodas. (@Lucia_Montecino) September 23, 2019

La mejora jugadora del mundo Rapinoe, voto por Endler,…. los expertos de la #FIFA, le da preferencia a weones de Zimbabwe y Japon — Andres (@Skelter77) September 23, 2019

Tiane y el robo del siglo. La única real merecedora de ese premio. #TheBestAwards — Ignacia González (@iggriffero) September 23, 2019

Por la chucha no gano Tiane Endler 😡 pic.twitter.com/Daq35e275v — Kristián 🐺 (@Kristian_Zstark) September 23, 2019