El gesto de la FIFA que no pasó inadvertido tras ausencia de Cristiano Ronaldo en los premios The Best

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes ausentes de la gana de los premios The Best de la FIFA, galardón que premia al mejor de la última temporada en el mundo del fútbol.

El luso justificó su no presencia a la ceremonia debido a la lesión que lo afecta. A pesar de lo mencionado, hubo especulaciones que hablaban que CR7 no quiso participar ya que él conocía que no sería el mejor de la temporada.

A pesar de que no ganó, ya que el premio se lo llevó Lionel Messi, la estrella de la Juventus fue considerada en el 11 ideal de Europa, pero un pequeño detalle comenzó a rondar por diferentes medios de comunicación.

Resulta que en la cita solamente hubo 10 jugadores y cuando mostraron la fotografía de Cristiano Ronaldo, la organización decidió pasarla sumamente rápida y los animadores, ni siquiera lo nombraron.

Este gesto, según lo que informó el portal 20 minutos, a la FIFA no le habría gustado que el portugués se haya bajado de los premios The Best por lo que sería una de las razones del porqué no lo hayan mencionado.