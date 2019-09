Indigante: Registran violenta pelea en el fútbol joven de Argentina

El pasado fin de semana, se registró una violenta pelea en la quinta división de la Liga Chaqueña en el fútbol de Argentina, donde los equipos Sameep y Chaco For Ever dejaron de jugar a la pelota y se enfrascaron en una fuerte gresca.

Todo sucedió cuando el partido entre ambos estaba igualado 1-1. El árbitro decidió cobrar un penal para el cuadro visitante y, padres e hijos en vez de calmar los ánimos se comenzaron a encarar con sus rivales.

Los progenitores de las “promesas” de ambos elencos ingresaron al campo de juego y se abalanzaron con golpes de puños, patadas e incluso, hasta los entrenadores participaron en la acción.

Según la información de Infobae, el duelo no contó con la presencia de policías y al final, el penal nunca se pudo ejecutar y el juez decidió suspender el cotejo.

Cabe señalar que, los padres del Chaco For Ever tomaron la determinación de denunciar lo sucedido ante las autoridades. La Liga Chaqueña de Fútbol decidió suspender al Sameep de todas sus competiciones.

Revisa el video:

for ever vs sameep,terminó en una batalla jajajajajja pic.twitter.com/e9lR5SpbEc

— alanlencina_

💔

(@AlanLencina12) September 22, 2019