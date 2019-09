DT de UC cree que amplia ventaja los perjudica:"Entramos quizá más tranquilos"

A pesar de que Universidad Católica lleva 13 puntos de diferencia en el Campeonato Nacional sobre su más cercano perseguidor, Audax Italiano, los cruzados han mostrado un bajón en su dos últimos partidos, donde cayeron ante Unión La Calera y empataron frente a O’Higgins.

En ese sentido, el técnico del cuadro precordillerano, Gustavo Quinteros, reconoció que la amplia ventaja le puede estar pesando en algunos cotejos a su equipo.

“Pasa mucho por un tema de la tranquilidad, sabiendo que tenemos puntos de ventaja y en momentos entramos… no relajados, pero sin tanta presión y más tranquilos, sin esa adrenalina que al jugador lo prende más”, expresó el DT en la conferencia de prensa de este jueves.

“Jugamos muchas veces conociendo el resultados de los perseguidores, que llevó a entrar con esa actitud, pero contra O’Higgins lo recuperamos, pero nos faltó en el último pase”, añadió.

Además, consultado sobre los dichos en el plantel de Colo Colo de estar prácticamente fuera de la pelea por el título, el estratego sostuvo: “Hay una diferencia que no depende de ellos, si Católica gana los partidos será imposible, entiendo lo que trataron de decir y los entiendo. Para nosotros es importante porque hemos mantenido un nivel de regularidad para sacar una ventaja y queremos mantenerla o alargarla”.

Por último, Quinteros se refirió al caso del delantero colombiano Duvier Riascos, quien llegó tarde a una práctica durante la semana: “Queremos que se cumplan las reglas al cien por ciento, todos. Pero llegar tarde a un entrenamiento unos minutos no es algo grave. Y pide disculpas porque no le sonó el despertador… se ha agrandado mucho. Él tuvo otros episodios, pero cumple y entrena mucho mejor. Son cosas que suceden, lo hablamos y ojalá no vuelva a ocurrir“.

Aton Chile