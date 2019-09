La FIFA tuvo que dar explicaciones sobre los “votos fantasmas” en premios The Best

Los premios The Best siguen dando que hablar a tres días de haber escogido al argentino Lionel Messi como el mejor de la temporada. Todo esto, porque salieron a la luz las votaciones de los capitanes y entrenadores de las diferentes selecciones, quienes aseguraron que no sufragaron por el astro trasandino.

Resulta que el entrenador de Sudán, Zdravko Logarusic, y el capitán de Nicaragua, Juan Barrera, aseguraron públicamente a través de sus redes sociales que no votaron por la “Pulga”, contradiciendo al documento oficial de la FIFA.

A eso se suma el escándalo e indignación de Egipto, quienes advirtieron que sus preferencias no fueron tomadas por el ente regulador del fútbol mundial y que tampoco respaldaban a Messi.

En ese contexto y según lo que publicó el medio británico Independent, el ente aseguró que los formularios egipcios estaban con mayúsculas y que, por tanto, “no parecían auténticas”.

“Los formularios de votación no estaban firmados por el secretario general”, agregó la FIFA, quienes no aceptaron las elecciones de Mohamed Salah y de su entrenador.

Respecto a las declaraciones del capitán de Nicaragua y el DT de Sudán, el organismo fue claro en señalar que “fueron firmadas y confirmadas con el sello oficial de las federaciones”.