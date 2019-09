Periodista italiano critica duramente a Alexis: “Entró hace 5 minutos y ya se le ve cansado”

El delantero chileno Alexis Sánchez ingresó cerca de 13 minutos en la victoria por 1-0 del Inter de Milán sobre la Lazio, partido que fue válido por la fecha 5 del Calcio de Italia. En ese cotejo, el comentarista italiano de ESPN, Vito de Palma, criticó duramente al “Niño Maravilla” por su nivel.

“Les digo a los amigos de Chile, ustedes están viendo, está bastante atrás de todo el resto de sus compañeros. Yo lo amo, es un jugadorazo, pero entró hace cinco minutos y ya se le ve cansado”, lanzó el comunicador.

Para el italiano, la explicación del nivel del chileno es principalmente porque “no tuvo temporada y en Manchester United no jugaba. Sánchez ya no es un jovencito”.

“Está claro que no está en su plenitud y también está claro que el 19 de diciembre cumple 31. No haber hecho pretemporada a los 18 años no afecta, pero a los 31 es un problemita”, cerró.

Cabe recordar que, el Inter de Milán deberá jugar este sábado ante la Sampdoria y dos días más tarde, el 2 de octubre, jugarán Champions League ante el FC Barcelona.