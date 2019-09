Volante de la U: "Los útiles de aseo los podemos traer nosotros, no nos preocupa"

Si el momento de Universidad de Chile ya era difícil por la mala campaña en el Campeonato Nacional que tiene al club a un punto de volver a la zona de descenso, la situación se complicó más tras la polémica por la restricción de Azul Azul del shampoo a los jugadores como medida de ajusto por los problemas económicos.

Este jueves el juvenil Camilo Moya se refirió al bullado caso y aseguró que están enfocados netamente en lo futbolístico, donde el sábado recibirán a Palestino a las 15:00 horas en el Estadio Nacional en busca de un triunfo para salir de la parte baja de la tabla.

“Por mi parte estoy tranquilo, yo me dedico a entrenar y poder jugar los fines de semana que nos viene un partido importante. Lo que pase con el club es un tema aparte, es administrativo y nosotros no nos metemos. los útiles de aseo los podemos traer nosotros y no nos preocupa mucho, no es una gran necesidad para nosotros que nos den acá en el club. Es un tema administrativo que nosotros acatamos”, reconoció el volante en conferencia de prensa.

Sobre cómo se enteraron de la determinación de la regencia, sostuvo: “Nos dijeron por el grupo de WhatsApp que tenemos y nosotros lo tomamos con tranquilidad, no tenemos problema en hacerlo. El coordinador de la U nos dijo que iba a ser así”.

Por último, sobre los dichos del presidente José Luis Navarrete, de que en 2020 no deben haber expectativas de ser campeón, comentó: “Sabemos lo que es estar en la U, los objetivos que tenemos y como grupo uno quiere pelear arriba y pelear el título. Ahora pasamos por un mal momento, pero no pensamos en el descenso y sabemos que vamos a escalar en la tabla de posiciones. Al jugador que está en la U sabe que se le exige campeonar y lo que diga el presidente es su forma de pensar, pero nosotros tenemos otra y que es salir campeón“.

