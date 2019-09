Ernesto Valverde explica la verdadera razón por la que Arturo Vidal no es titular en el FC Barcelona

Difícil inicio de temporada para Arturo Vidal en el Barcelona. El volante chileno apenas ha jugado 69 minutos en las seis fechas de la Liga Española y cuando entró ante Granda fue duramente criticado por su rendimiento, tanto por la prensa como por la hinchada en redes sociales.

Este sábado, el cuadro catalán jugará ante el Getafe a las 11:00 horas de nuestro país y antes de ello, al entrenador de los catalanes, Ernesto Valverde, se le consultó la situación del “King” y su difícil pasar en el fútbol ibérico.

Sin embargo, las declaraciones del DT son poco alentadoras para el nacional: “No sé qué pasará porque no sé qué ocurrirá en el futuro. Está participando y hay mucha gente en el centro del campo y esto lo sabían todos“.

“No he encontrado la fórmula para jugar con 11 centrocampistas, me es imposible“, sentenció Valverde, quien además utilizará a Sergio Busquets y Frenkie de Jong en desmedro de Vidal en la titularidad.

Así, la situación del criollo en los “culés” parece cada vez más difícil, no ingresó en el pasado compromiso ante el Villarreal, y ahora queda ver si suma más minutos durante el resto de la temporada.