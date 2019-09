Felipe Campos y situación de Colo Colo: "Yo no le echo la culpa al técnico"

El defensa Felipe Campos se refirió en conferencia de prensa a la mala racha que atraviesa Colo Colo. El jugador de 25 años, recientemente convocado a la Selección chilena, aseguró que la suerte no ha acompañado al Cacique y que esperan revertir la compleja segunda rueda, donde llevan apenas un triunfo en siete partidos.

El zaguero explicó: “A nosotros nos pasa un tema de concentración, nosotros entrenamos de buena forma en la semana y no hemos podido reflejarlo en la cancha, esto no es culpa para el técnico, sino que es gran parte de nosotros por no poder hacer las cosas bien adentro de la cancha”.

“Se trabaja mucho durante la semana con un psicólogo con el que vamos analizando todo, de hecho es primera vez que yo trabajo con uno”, complementó Campos.

Además, el deportista descartó comentar el próximo Superclásico ante la Universidad de Chile y agregó: “Mentiría si digo que no estoy pensando en la ‘U’ y que es un partido importante. Pero al pensar en otros partidos, y nos ha pasado, nos hemos salido del foco. Por eso estamos mentalizados y trabajamos solamente para enfrentar a Audax”.

Por otro lado, el ex Palestino no negó las duras críticas que ha recibido Mario Salas y señaló: “Se entiende al hincha y a la prensa, siempre se va atacar al líder, pero nosotros somos los que jugamos en la cancha, estamos tranquilos y queremos que se nos den las cosas. Yo estoy con el ‘¨Profe’”.

“El ‘Profe” nos da las herramientas a nosotros, pero ya depende de nosotros ponerle intensidad y concentración. Yo no le echo la culpa al técnico, porque nosotros somos los que jugamos dentro de la cancha”, finalizó el santiaguino.

Aton Chile