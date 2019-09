Hernán Caputto y su futuro en Universidad de Chile: "Me veo en la banca de la U el 2020"

Hernán Caputto aseguró estar tranquilo antes del duelo entre Universidad de Chile y Palestino de este fin de semana. El estratega transmitió seguridad durante la conferencia de prensa de este viernes y aseguró que espera levantar al cuadro estudiantil de su difícil situación en la tabla de posiciones.

El técnico laico señaló: “Estamos trabajando bien. La situación actual la viví como jugador. No siento presión. Siento una gran responsabilidad, por lo que quiero al club y por mi puesto, que amerita entregarse al máximo. Tenemos que dejarlo todo en la cancha. Los jugadores están haciendo su máximo esfuerzo”.

“Estoy viviendo este momento y lo enfrento de la mejor manera. Tenemos jugadores que no han estado en esta situación, porque el club no acostumbra a estar así”, agregó el DT.

De todas formas, Caputto aseguró que entiende su misión con el plantel: “Tenemos que hacerles ver a los jugadores que nos jugamos finales cada fin de semana. Buscamos la permanencia del club, estar más arriba porque lo merecemos. Tenemos que seguir con estos merecimientos y llevarlos a algo concreto, que es ganar partidos”.

Por otro lado, el estratega no negó el mal pasar económico en el CDA y explicó: “Es una realidad, pero no hay que pensar en eso. Tenemos que abstraernos de eso y enfocarnos en lo deportivo. Hay situaciones en las que no hay que pensar. Tenemos que ganar. Porque, además, sabemos que el resultado del primer equipo afecta mucho para la realidad y actualidad del club”.

Finalmente, el ex cabecilla de la Sub 17 aseguró tener claro su futuro y añadió: “Me veo en la banca de la U en 2020. Tengo claro que la situación actual amerita que nos enfoquemos. Pero siempre me auguro cosas buenas en la U. Eso me lleva a dar el máximo, a hacer un sobre esfuerzo, para revertir esto. A veces los momentos apremian y eso hace que uno no mire al futuro, pero claro que me veo dirigiendo al primer equipo el próximo año”.

Aton Chile