Leyenda del Inter pide paciencia por Alexis y dice que el Barca ya no mete miedo

Fue recién el pasado sábado que Alexis Sánchez jugó su primer partido como titular en el Inter de Milán. El delantero chileno anotó su primer gol, pero luego fue expulsado en el triunfo por 3-1 ante la Sampdoria por la Seria A italiana.

El tocopillano acumula apenas 63 minutos con el cuadro lombardo, pero un histórico del club, como Marco Materazzi, pidió paciencia para que el criollo sea estelar.

“Alexis ha entrado porque fue de los últimos en llegar. La metodología en Inglaterra es diferente a la de Italia y hay que tener paciencia“, reconoció al diario Marca el ex zaguero, campeón del mundo con Italia en 2006 y monarca con los neroazzurros de la Champions League en 2010.

Sobre el duelo de este miércoles ante el Barcelona por la “Orejona”, el otrora defensa aseguró que el cuadro catalán ya no es imbatible.

“Ahora ya no mete tanto miedo a los rivales. No es el de 2010, ese equipo no volverá nunca más. Tiene tres o cuatro fenómenos, pero entonces eran 10 y un alienígena llamado Messi“, enfatizó.