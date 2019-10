Niklas Castro y su citación a la Roja: “No sé si podré dormir esta noche”

Una de las grandes sorpresas que dejó la nómina de la selección chilena para los amistosos con Colombia y Guinea en octubre, fue la citación del joven delantero Niklas Castro, quien milita en la segunda división del fútbol noruego.

El ariete se mostró sorprendido con la convocatoria de Reinaldo Rueda y aseguró que es un sueño de muchos años.

“No tengo palabras. Recién supe hace una hora. Esto es una locura. La pregunta es si podré dormir esta noche. Es un sueño que he tenido por muchos años. He visto varios partidos con mi padre y mi hermano. Es irreal”, expresó el jugador a su club.

El atacante, que tiene padre chileno y madre noruega, agregó que “mi papá está tan sorprendido como yo. La primera vez que se lo dije, vi cuanto significada para él. Luego me di cuenta de cuánto significaba para mí, también. Nunca antes he estado en una selección, así que es un poco extraño”.

“No tengo palabras. Es un sueño hecho realidad”, cerró el jugador que lleva 44 goles en 93 partidos en su carrera como futbolista profesional.