Ramírez: “Con Bravo pudimos haber sido tricampeones de Copa América”

Marcelo Ramírez, mítico portero de Colo Colo en la década de los 90, no duda en decir que Claudio Bravo no puede faltar en la selección chilena. El “Rambo” señaló firmemente que no hay portero que esté sobre el otrora capitán de la Roja.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ayudante técnico de Fernando Vergara en Puerto Montt comentó el regreso del guardameta del Manchester City y expresó que se sintió su falta en la Copa América. “Debe estar. Le saca muchos cuerpos de ventaja a cualquier arquero chileno”, afirmó.

“Yo diría que nos dimos un lujo innecesario al no llevar a Brasil a uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno”, aseveró el ex cancerbero albo.

El multicampeón con el Cacique aseguró que a Gabriel Arias lo considera un buen portero, pero que no estuvo sólido en la competición internacional: “No jugó una buena Copa América y estoy seguro de que él lo sabe. Arias, al igual que otros arqueros como Bryan Cortés, deben estar en la selección, pero no por Bravo, sino con él”.

Además, Ramírez fue tajante en decir: “Con Claudio Bravo pudimos haber sido tricampeones de la Copa América (…) Al menos hubiésemos peleado el título”.

También tuvo palabras para comentar el conflicto que tiene la Roja dentro del camarín: “Hay tipos de carácter fuerte, pero deben aparecer los líderes. Y ellos deben reunir al equipo y dejar establecido que lo más importante es el equipo. Bravo tiene que volver definitivamente y sus compañeros tienen que hacer que eso ocurra. Chile pierde mucho sin él”.

