Lucas Passerini firmó la victoria de Palestino con un triplete frente a Curicó

Nada para a Palestino en el Campeonato Nacional. Desde el 11 de mayo que no conoce la derrota, once fechas para ser más preciso. La víctima de turno fue un Curicó Unido que luchó, pero no pudo evitar caer por 4 a 2 frente al conjunto de colonia, que se afirma en el tercer puesto gracias a un triplete de Lucas Passerini y amenaza a Colo Colo por el Chile 2.

Eso sí, a los primeros quince minutos le faltó sabor. Mucha intensidad, pero poca profundidad. La sazón la comenzó poniendo el elenco árabe y las emociones no pararon. La clave para atacar era Guillermo Soto, quien fue un constante peligro por el sector derecho para ganarle la espalda en más de una ocasión a Felipe Saavedra.

Con este método, a los 17’, el lateral llegó a línea de fondo para enviar un centro preciso a Lucas Passerini, quien empalmó un cabezazo que rebotó en Franco Bechholdt para irse desviado por alto. Los locales pedían una clara mano que no vio el árbitro Piero Maza, pero el juez hizo oídos sordos. Tras cartón, Jorge Deschamps estuvo atento para tapar un frentazo de Luis Del Pino Mago.

Los torteros no se desesperaban y movían el balón de aquí para allá para encontrar los espacios. Luego de unos pases por el costado diestro, Carlos Espinosa envió un pase a la cabeza de Diego Vera, quien superó a los centrales para marcarle a Federico Lanzillota.

La ventaja duro poco. Diego Rosende, quien fue homenajeado por sus 200 duelos con el club, durmió un cambio de frente desde la izquierda para ceder el esférico a Roberto Gutiérrez. El “Pájaro” percutó y el guardameta dejó un rebote que fue cobrado en gol por Cristóbal Jorquera, quien terminó expulsado por doble amonestación al final del duelo.

Los tetracolores crecieron en su fe y buscaron el segundo. Nuevamente, Soto superó a Saavedra para encontrar a Passerini y el argentino sacó un frentazo potente que se estrelló con el travesaño. En ese buen momento local, Diego Vera volvió a inflar las redes para los albirrojos gracias a una pelota dejada por Lanzillota en el área chica. Un gran regreso del charrúa, que venía de una suspensión al ser expulsado ante Huachipato.

Sin embargo, despertó el “Tanque” de Formosa. Lucas Passerini se encargó de igualar el cotejo gracias a una gran asistencia de pecho por parte de Gutiérrez, tras un centro de Brayan Véjar. El delantero estaba dulce y casi anotó el doblete con un potente disparo en el primer minuto del complemento, pero Deschamps estuvo magistral para enviar el balón a córner. La revancha vendría minutos después.

Los dirigidos de Ivo Basay dominaban y una infracción en el área de Yerson Opazo sobre Nicolás Díaz sirvió para que Passerini lograra el segundo personal desde el punto penal con un fuerte y ajustado lanzamiento. Una conquista que lo transformó en el exclusivo y único líder de goleo en el Campeonato Nacional con 12 dianas.

Las acciones se apagaban, al igual que la escuadra del Maule, que no encontraba respuesta. Espinosa pudo nivelar el marcador, pero el disparo fue directo al vertical. Además, Gabriel Vargas, en el final, no pudo definir cómodamente.

En el último suspiro, con un jugador menos, vino la guinda de la torta. El “Tanque” de Formosa agarró el balón en mitad de cancha y, con su cuerpo, impidió que la defensa le sacara el balón. El trasandino definió cruzado, anotó el 13° gol y se llevó el balón a su casa.

El resultado dejó a Palestino en la tercera ubicación con 38 unidades, acechando así al Cacique que posee 39 positivos. Por su parte, Curicó no levanta cabeza, se queda con 26 puntos, sumaron su sexto encuentro sin ganar y están cada vez más cerca de los puestos de descenso.

