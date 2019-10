Erick Pulgar explicó la clave que lo tiene como figura en la Fiorentina de Italia

Si hay un chileno que está destacando en el fútbol internacional ese es Erick Pulgar. El volante está a gran nivel en la Fiorentina de Italia y ahora pretende llevar su buen desempeño a la selección chilena para los amistosos frente a Colombia y Guinea en España.

En conferencia de prensa desde Alicante, donde está concentrado con el combinado criollo, el antofagastino sostuvo: “Llevo jugando en la posición que no es la mía en la Fiorentina, pero uno siempre está dispuesto. Eso sirve para moverte en cualquier momento del partido. No me complica jugar con dos o con tres en el medio. Uno termina metiéndose entre los centrales y es lo mismo. No me preocupa”.

Sobre el esperado reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, comentó: “El camarín está bien. Tienen que arreglarlo ellos y cuando lo arreglen será lo mejor para el equipo“.

Respecto al cotejo de este sábado ante Colombia, expresó: “Me tocó jugar hace poco ante Zapata y Muriel. Y tenemos que tener mucho cuidado. Con la táctica de allá y jugando juntos en el Atalanta, va a ser un gran desafío para nosotros”.

Por último, sobre la opción de comenzar a patear penales en la Roja como lo hace en la Fiorentina, dijo: “Aquí primero están los años. Poco a poco me voy metiendo en ese grupo“.