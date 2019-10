Diego Buonanotte:"Trato de vivir el día a día y disfrutar este momento en la UC"

El mediocampista argentino de Universidad Católica, Diego Buonanotte , aseguró este miércoles estar feliz y muy tranquilo en el club cruzado pese a no contar con la titularidad en el andamiaje del entrenador Gustavo Quinteros.

El ‘Enano’ viene de jugar el último cuarto de hora en la goleada por 5-0 sobre Cobresal en San Carlos, por la 23ª fecha del Campeonato Nacional, donde anotó la cuarta cifra con un derechazo cruzado en el área.

Consultado por su presente en el elenco de la franja, el formado en River Plate señaló que “trato de vivir el día a día y disfrutar este momento en el club que es muy lindo. Disfruto el venir a entrenar y vestir la camiseta de la UC porque no sé lo que pueda pasar después”.

“Vienen semanas importantes para nosotros y tenemos que estar concentrados en eso. Uno siempre quiere jugar y sentirse importante, pero estoy en el lugar que quiero y después de diciembre veremos qué pasa”, agregó.

Además, Buonanotte aclaró que no ha pensado en emigrar en otra institución para el 2020 y solo está enfocado en poder conseguir con la UC el bicampeonato y el título de la Copa Chile.

“No me puedo adelantar a nada que lo que vaya a suceder. Estoy feliz con todo lo que me pasa aquí y quiero aprovecharlo“, aseveró.

En cuanto a los sólidas presentaciones del actual campeón del balompié nacional en la últimas fechas, con goleadas sobre Curicó Unido y Cobresal, el oriundo de Teodelina dijo que “se está jugando bien y quedó demostrado. Ha habido grandes goles y se nota que construimos un lindo juego con individualidades a gran nivel“.

“A mí, personalmente, el gol me hace muy bien y me ayudó porque hace bastante tiempo no convertía. El fin de semana pasado pude entrar 17 minutos y los disfruté y aproveché”, sentenció.