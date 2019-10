Esteban Paredes reveló duro momento familiar: "Mi padre se intentó suicidar conmigo"

El goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, fue el invitado de este jueves del programa “Llegó tu hora” de TVN. Allí, contó que uno de los momentos más difíciles de su vida es cuando sus padres se separaron cuando tenía seis años.

Al abordar el hecho, el futbolista relató un crudo momento que pasó con su progenitor, Mario Paredes, quien en un momento de crisis por no poder superar el quiebre con su señora, lo arrastró a un momento límite.

“Es algo penoso, triste recordar momentos así. Yo sufrí mucho, mi padre sufrió mucho. Fue un momento en que mi padre se intentó suicidar conmigo. Intentó tirarse al metro“, reveló a la conductora del espacio, Karen Doggenweiler.

Luego contó que lo que detuvo a su padre fue que se encontró con un amigo y que lo reprendió por estar haciendo eso con su hijo.

Pese a esa difícil situación, el delantero de Colo Colo explicó que tiene una muy cercana relación con él. “Me siento muy orgulloso porque sin él no hubiese podido conseguir lo que conseguí. Es parte de todo lo que me entregó, de todo lo que me ayudó. Muchas gracias viejo”, fueron las palabras que le dedicó.

