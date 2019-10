La dura confesión de Esteban Paredes: "Si Santiago Morning no me dejaba ir a Colo Colo, me retiraba del fútbol"

Estos últimos días han sido agitados para Esteban Paredes. Tras marcar en el Superclásico frente a Universidad de Chile el gol con el que superó el récord de artillero histórico de Primera División, el goleador de Colo Colo ha recibido homenajes y dado diversas entrevistas.

En la última de ellas, el “Tanque” sorprendió al confesar que estuvo muy cerca de no llegar al Cacique y que esa situación pudo haberlo llevado a un temprano retiro de la actividad.

“Estaba enojado con los dirigentes en Santiago Morning porque no me dejaban partir, y yo quería jugar en Colo Colo, el equipo más grande de Chile y mandé una carta para que me dejaran y decía que si no me dejaban me iba a retirar del fútbol”, admitió el ariete en el programa Llegó Tu Hora de TVN.

“No era que estaba aburrido, sino porque merecía una oportunidad de poder jugar“, añadió el atacante, quien agregó que llegó Miguel Nazur, presidente del Chaguito, y que pidió que lo esperen 24 horas porque le llegó una oferta de Emiratos Árabes.

Por lo mismo, Paredes sostuvo: “Estábamos sorprendidos, y Morning iba a jugar en el Monumental ante Colo Colo. Ahí le dije que era una falta de respeto y le dije ‘yo me voy’. Pasaron cinco minutos, hablé con la gente y ahí decidieron que firmara por Colo Colo”.