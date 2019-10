Chile igualó con Colombia en el reencuentro de Vidal, Bravo y Medel

Discreto encuentro protagonizó la Selección chilena contra Colombia en Alicante. El combinado de Reinaldo Rueda no pasó del empate a 0 ante su rival “cafetero” en un compromiso marcado por la presencia de Claudio Bravo, Arturo Vidal y Gary Medel en un mismo once inicial, lo que no sucedía desde la era de Juan Antonio Pizzi.

Aunque duró poco el “Pitbull” en cancha, ya que en una arremetida de Juan Guillermo Cuadrado en el 16′, el volante de la Bologna se tiró al suelo por un dolor en el abductor, por lo que debió salir reemplazado por el joven Sebastián Vegas. Alexis Sánchez se quedó con la jineta de capitán.

Los Tricolores fueron levemente superiores a la Roja, en especial la poca capacidad de generación en el Equipo de Todos. Yerry Mina en el 27′ casi abre el marcador, mientras que Erick Pulgar le cometió un penal a Cuadrado que no fue percatado por el árbitro Jason Barcelo en el 49′. En los reclamos se fue expulsado un ayudante del DT Carlos Queiroz.

En la segunda mitad, Rueda probó con Diego Rubio, Óscar Opazo y Claudio Baeza por Fabián Orellana, Alfonso Parot y César Pinares. Aunque con la ofensiva desconectada y sin ningún habilitador en el mediocampo, fueron pocas las llegadas de peligro real por parte del combinado criollo, que ya acumuló siete partidos seguidos sin triunfos.

Colombia ganó constantemente en el juego aéreo, aunque la zaga de Chile jugó a un correcto nivel. Tanto Guillermo Maripán como Paulo Díaz respondieron bien en los cruces, a lo que ayudó el posterior ingreso de Vegas.

Finalmente, el duelo se diluyó en los útimos 20 minutos, ya con Francisco Sierralta y Felipe Mora en la cancha. Mientras que en el fondo, Bravo jugó un correcto partido y se mostró sólido ante los ataques rivales, en especial durante el primer tiempo, cuando Cuadrado era un dolor de cabeza por el sector derecho.

Sensación agria en el estadio Rico Pérez, y Rueda parece aún no dar la tecla, especial a la hora de generar gol. La siguiente prueba será ante Guinea este martes 15 de octubre.

