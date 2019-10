Colo Colo obtuvo su boleto a semifinales de Copa Chile al vencer a Everton

Colo Colo volvió a celebrar, pero, esta vez, en la Copa Chile. Un golazo de Carlo Villanueva y un penal en el epílogo de Javier Parraguez sirvieron para dar vuelta el pleito y vencer por 2 a 1 a Everton. Este resultado, más la buena renta obtenida en el partido de ida por el mismo marcador, les dio boletos para las semifinales de la competición por un global de 4 a 2.

Desde una de las casetas del recinto viñamarino, el suspendido Mario Salas observaba el compromiso y veía cómo sus dirigidos no podían hilvanar jugadas de peligro en el área local. Era un duelo intenso en los primeros minutos, pero lejano de los arcos.

Los ruleteros despertaron con el correr del tiempo y Maximiliano Cerato tomó la guaripola para comandar el ataque. Diego Orellana dio el primer aviso con una individualidad por el sector izquierdo que le quedó sin problemas a Darío Melo.

Sin embargo, apareció el referente evertoniano para emparejar la serie. Un despeje alto de Bryan Carvallo bajó en el punto penal para que Cerato controlara con maestría el balón y definiera por bajo para batir al guardameta del Cacique, que solo vio cómo el esférico traspasaba la línea de gol.

Los de Macul no quisieron ceder más ventaja y se fueron en busca de la igualdad para evitar los penales. El que pensaba lo contrario era Pedro Sánchez, quien no alcanzó a conectar un pase de chilena de Orellana. Era solo empujarla, pero la pelota no se encontró con el jugador.

En el entreacto, los albos cambiaron a los protagonistas y Carlo Villanueva ingresó por Branco Provoste, una movida que dio resultado, porque el juvenil emparejó las cifras. Pablo Mouche se internó por el centro del campo y asistió al novel volante. Sin pensarlo mucho, Villanueva desenfundó un derechazo desde fuera del área que se abrió y se guardó en el ángulo de Cristián Campestrini. Al siguiente minuto, el mediapunta pudo celebrar por duplicado, pero el portero estuvo seguro.

El Cacique se calmó con la conversión y los Oro y Cielo buscaron desnivelar el cotejo. La profundidad no fue la esperada y abusaron de centros que casi dan resultado, pero sin mayores zozobras para Melo. Isaac Díaz sacó un frentazo que salió directo a las manos del cancerbero y Cerato, en la más clara, cabeceó a un costado de la portería.

Cuando el partido ya concluía, una clara mano de Benjamín Berríos, terminó en un penal para el cuadro de Pedrero. Esteban Paredes, que salió de la cancha con problemas físicos, le cedió el lanzamiento a Javier Parraguez y el ariete no falló para darle la victoria a los visitantes.

Colo Colo se suma a Universidad de Chile como el segundo semifinalista de la Copa Chile, donde esperará rival entre Universidad Católica y Unión La Calera.

M.C. / ATON Chile