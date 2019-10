Jiménez y amenazas de muerte sufridas en Arabia: "Fue un momento difícil"

Luis Jiménez comentó su futuro y las amenazas de muerto que lo obligaron a dejar el Al-Ittihad de Arabia Saudita. En entrevista con La Tercera, el volante chileno se refirió a su futuro y a su difícil último periplo en Medio Oriente.

“Es primera vez que me pasa. Fue una experiencia compleja. Un momento raro, pero ya está. Ya se acabó. La verdad es que no puedo hablar del tema, porque estamos firmando los documentos. Sí te digo que fue un momento difícil”, explicó el mediocampista.

De todas formas, el ex Palestino explicó como decidió llegar al club dirigido por José Luis Sierra: “En ese momento era una buena opción, un buen equipo, podía seguir ganando títulos. Trabajar con el ‘Coto’ era súper interesante. Cuando era chico, me proyectaba en él, por el puesto, por su estilo. Entonces, trabajar con él era espectacular. No lo pensé dos veces. Fue rápido. Hoy sería fácil decir que me arrepiento, pero no soy así”.

En relación a su futuro, el futbolista explicó: “Veré. Sé que en Palestino tengo las puertas abiertas. No perdimos nunca el contacto. Nunca he tomado una decisión por el tema económico. Lo que busco es un desafío. Tengo tiempo hasta enero para ver la mejor opción. Quiero pasarlo bien en lo último de mi carrera. Sé que estoy llegando al final”.

Además, Jiménez comentó que le gustaría ser entrenador en un futuro: “Cuando está en un plantel, uno siempre quiere jugar, ser titular. Si me costara entrenar, daría un paso al costado. Hoy soy futbolista y quiero seguir nutriéndome del fútbol. Converso con entrenadores, disfruto estando con gente que habla de fútbol. Cada uno tiene su idea, su forma. Uno puede compartirlas o no, pero al final hay muchas veces en las que uno dice que no es la que seguiría, pero da resultados“.

