El FC Barcelona critica duramente las penas de prisión a independentistas catalanes

El Barcelona criticó este lunes las penas de prisión impuestas a varios independentistas catalanes por el intento fallido de secesión de España en 2017, al considerar que es el diálogo, y no la cárcel, la solución al “conflicto” catalán.

“Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución“, aseguró el Barcelona en un comunicado.

“La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político”, añadió el club catalán, luego de que este lunes el Tribunal Supremo español condenara a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas procesados por el fracasado intento de secesión.

En su comunicado, en el que expresa “todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de libertad”, el Barcelona “pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto”.

El club azulgrana, una entidad con seguidores en todo el mundo y estrechamente vinculado al nacionalismo catalán, dijo hacer este llamamiento como “una de las entidades de referencia de Cataluña, y de acuerdo con su trayectoria histórica, desde la defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir”.

El Barcelona se había posicionado ya en 2014 por el “derecho a decidir” y la celebración de un referendo sobre la independencia de Cataluña.

En febrero pasado, su presidente, Josep Maria Bartomeu, había afirmado durante una entrega de premios que “este juicio (…) es injusto, y se desarrolla en un marco procesal que no es el que el Barça había pedido, un marco político”.

En los últimos años, la UEFA sancionó en varias ocasiones al Barça por el despliegue de banderas independentistas catalanas en el Camp Nou, un gesto considerado como político e impropio de un estadio por la instancia rectora del fútbol europeo.

Después de que el Barça hiciera este comunicado, el central Gerard Piqué, que siempre se ha posicionado por el derecho a decidir, retuiteó la nota azulgrana añadiendo en inglés “Orgulloso de formar parte de este club”.

Su excompañero en el club azulgrana Xavi Hernández aprovechó su cuenta de Instagram para detallar los nombres de los condenados y sus penas, con un lema “Vergüenza” en catalán, castellano e inglés.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019