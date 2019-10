La gran relación entre Brayan Cortés y Claudio Bravo: “Siempre me ha ayudado. Me manda consejos por Instagram”

Brayan Cortés reveló que Claudio Bravo lo aconseja después de cada partido que el iquiqueño juega defendiendo la portería de Colo Colo.

En entrevista con La Tercera, Cortés afirmó que “siempre me ha ayudado. Hasta el día de hoy, me manda consejos por Instagram, no por WhatsApp”.

En la misma línea, detalló que “después de cada partido por Colo Colo, me escribe. Me dice que me atreva a achicar: ‘Antes de recibir el balón, mira hacia al otro lado adonde va a tirar, gana segundos‘”.

“Siempre me ha dado consejos muy buenos y siempre se lo he agradecido. Porque para mí, aparte de ser un referente, es una gran persona”, aseguró el ex Deportes Iquique.

Sobre el conflicto entre el portero del Manchester City y Arturo Vidal en la selección chilena, el colocolino expresó que “nosotros, que somos más nuevos, no nos metemos en ese tema. Obviamente son gente grande, que se hablaron, y el tema va a quedar ahí, porque adentro de la cancha somos todos uno, somos todos hermanos”.

Por otra parte, fue consultado por la salida de Agustín Orión desde Macul, sosteniendo que “no me atrevería a decir si afectó mucho, porque no me fijo tanto en esas cosas. Pero obviamente es lamentable que se vaya un jugador en esa forma”.

También tuvo palabras para su relación con Mario Salas en Colo Colo, precisando que “el profe me da siempre confianza; en momentos en que hemos estado mal y bien, al igual que el cuerpo técnico, y eso te da más facilidades de jugar. Uno se siente más cómodo y el estilo de juego que tenemos me acomoda”.

Cabe recordar que en lo futbolístico, Colo Colo recibirá el próximo miércoles a Huachipato en el Estadio Monumental, buscando un triunfo que les permita seguir en el segundo lugar de la tabla.