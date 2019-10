Claudio Bravo cierra el tema de la capitanía de la Roja: "Me sumé al último, mi rol no tiene que ver con portar un brazalete"

Cuatro partidos consecutivos completa Claudio Bravo como titular en su regreso a la selección chilena. Tras la sufrida victoria contra Guinea, el portero, quien nuevamente no portó la jineta de capitán, expresó que no le importa ponerse el brazalete y que apoyará a sus compañeros desde donde le toque asumir el rol de liderazgo.

“Me da igual. Me sumé de los últimos a las nóminas. Estuve dos años fuera y no fui parte del equipo. No conozco todo el trabajo y lo que se está haciendo en la selección lo da el tiempo. Mi rol en la cancha o en la semana no tiene que ver con portar un brazalete, es distintivo. Ahora lo poseen otros compañeros y apoyare desde atrás a todos”, afirmó el guardameta del Manchester City.

Sobre la sabia nueva de la Roja, el formado en Colo Colo le envió un consejo a los jugadores llamados a ser el recambio: “Todos se están ganando un espacio. Hacemos el llamado a que aprovechen los minutos de jugar con la selección. Sabemos lo que significa y aconsejo a los que llevan menos tiempos no dejar pasar las oportunidades y aportar”.

“Tuvimos la fortuna de encadenar un grupo magnifico de jugadores, de un nivel que nunca se había visto, compitiendo en las grandes ligas. Se deben sumar chicos y tener gente en equipos de clase A o B. Si tengo un chico que me sobrepasa en condiciones, no vengo y es la sensación de los más grandes”, añadió.

Respecto al duelo contra los africanos, el otrora capitán del combinado nacional comentó: “Hay un poco de todo. De buen fútbol, pero se nos perdió de repente la brújula. Lo importante es vernos bien en las clasificatorias. Los ensayos o malos momentos no deben existir”.

“Aparecen chicos nuevos y los grandes deben empaparlos de experiencia, de jugar a este nivel. Los rivales físicamente son superiores, tienen más rapidez y es el acomodamiento que tienen que tener todos para las clasificatorias”, complementó.

Chile no se ha visto de buena forma en los últimos cuatro amistosos, donde ha sumado un triunfo, dos empates y una derrota. Sin embargo, Bravo pidió ser cautos: “A este nivel siempre se exigen resultados, pero las varas y parámetros son las clasificatorias. Si hacemos partidos que ganamos 5-0 en los amistosos, desbordamos a los rivales y solo llevamos derrotas en clasificatorias, no es la idea”.

“Es normal que nos equivoquemos, que alineemos a los que recién aparecen y sientan lo que es jugar a este nivel. Es para probar, encarar más piezas en el naipe y llega mejor a la clasificatorias, donde no hay margen, solo vale sumar”, cerró.

Aton Chile