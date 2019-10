Hernán Caputto confirmó titularidad de Johnny Herrera para "final" con Iquique

El lejano domingo 5 de mayo, cuando Universidad de Chile cayó por 3-1 frente a Audax Italiano, fue la última vez que Johnny Herrera fue titular en el arco de los azules por el Campeonato Nacional. Más de cinco meses después, el portero y referente de los estudiantiles volverá a ser estelar por el torneo, justo en la “final” que afrontarán el jueves ante Deportes Iquique, partido que es clave en la lucha por no descender.

El propio técnico del conjunto laico, Hernán Caputto, fue el que confirmó este miércoles la titularidad del cancerbero, quien viene de jugar en la goleada ante Cobresal por Copa Chile.

“Va a jugar Johnny, es un tema personal que converso con los arqueros. Es parte del equipo y es un tema interno con los jugadores. Uno toma una decisión no quiere decir que sea absoluta, hablamos de ese partido y después veremos porque es parte del puesto diferente del arquero y en el campo pasa parecido”, reconoció el estratego en conferencia de prensa desde el CDA.

Sobre la determinación de poner al histórico golero, considerando que podría abandonar el club a fin de año, el ex DT de la Roja Sub 17 expresó: “Digamos que es una hipótesis, evidentemente hay cosas que pueden pasar como el término de contrato y a varios jugadores les pasa, el tema de continuidad igual y son decisiones que tenemos que tomar los entrenadores por diferentes motivos. Todo esto no tiene que ver con el futuro, es un cambio que genera muchas cosas. Si me dices si sigue Fernando o Johnny, pero el tema del arco es especial, no hay un tema emocional“.

Respecto a cómo tomó la determinación Fernando de Paul, Caputto sostuvo: “Conversé con algunos jugadores y también Fernando tiene una disposición gigante por el club, es muy querido por la afición, y es reciproco lo que quiere al equipo y la afición“.

Por último, dijo: “No lo veo como ningún riesgo (colocar como estelar a Herrera en este clave momento), sino que en partidos de torneo están similares en todo el año, así que para nada lo es”.