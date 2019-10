Luis Jiménez aclara porqué no llegó a la U: “Ellos se contactaron con mi agente, pero mi salida de Palestino era con regreso”

Durante este miércoles, Palestino oficializó el retorno del volante Luis Jiménez al club, luego de su turbulento paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde tuvo que salir del cuadro del Medio Oriente por temas extra futbolísticos.

El talentoso mediocampista, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y aclaró que siempre tuvo la intención de volver al cuadro árabe, a pesar del contacto que tuvo con Universidad de Chile.

El “Mago comenzó recordando lo que fue su primer retorno al elenco de Ivo Basay. “Cuando llegué siempre dije que venía a Palestino a disfrutar del fútbol chileno, era algo que tenía pendiente, jugar en Primera División y jugar el Campeonato Nacional. Palestino siempre fue mi primera opción”.

“Después se dio la posibilidad de salir a un equipo importante y creo que influyó que José Luis Sierra fuera el entrenador, quizás si el ‘Coto’ no hubiese sido el DT no me hubiera ido a Medio Oriente”, aclaró.

“Lamentablemente, por un tema extra futbolístico tomé la decisión de volver, ahora no puedo jugar, pero en enero volveré a participar nuevamente”, agregó.

Otro de los temas que conversó Luis Jiménez con Deportes en Agricultura, fueron los rumores que lo vincularon a Universidad de Chile, equipo que quiso contar con sus servicios.

“La U tuvo contacto con mi representante, si bien no fue algo concreto, pero yo tenía claro que mi salida de Palestino era con regreso, fue lo que acordé con los dirigentes. Siempre tuve contacto con ellos en mi estadía con Arabia Saudita, seguía los partidos y tenía claro que mi primera opción era volver acá”, aseguró.

Respecto a lo que se viene con Palestino, elenco que marcha en la tercera posición del Campeonato Nacional y que puede acceder a copas internacionales, el mediocampista expresó que “quedamos con ‘gustito’ a poco este año, queríamos pasar de ronda. El próximo año esperamos participar nuevamente, es algo que Palestino no hace comúnmente, pero creo que sería ideal y pelear hasta el último partido”.