Quinteros y la derrota contra Calera: "Por como jugamos, no era para perder"

Gustavo Quinteros se mostró tranquilo pese a la derrota de la UC ante Unión La Calera. El estratega, que sumó su tercera caída con los cruzados en el torneo, aseguró que el cuadro de San Carlos fue superior y se manifestó “conforme” el juego de sus dirigidos.

“No nos llegaron nunca más allá del gol. Creo que tuvimos más posibilidades que el partido anterior incluso, aunque no fuimos más contundentes que esa vez. Pero pese a todo, me voy conforme con el rendimiento del equipo“, explicó el DT.

Además, el trasandino comentó la salida de Luciano Aued por lesión: “Está con mucho dolor, espero no sea nada grave. Los estudios se harán mañana temprano o en la noche, y espero recuperarlo para el domingo (vs Colo Colo), porque es un partido muy importante y quiero contar con él”.

Quinteros agregó sobre el duelo ante los cementeros: “Bronca, dolidos con el resultado, porque se jugó bien el partido y no se logró el resultado. Creo que no era para perderlo, desde el juego digamos. Pero en el fútbol no siempre gana el que juega mejor“.

En relación al duelo contra Colo Colo, el técnico finalizó: “Tendremos a los jugadores que sumaron minutos en la Selección, pero con ellos no podremos hacer sino un breve trabajo. Es un Clásico, es un partido especial, ellos (Universidad Católica) lo dan todo y siempre van con el 100%”.

