Valverde podría darle descanso a Vidal de cara al duelo del Barcelona con Eibar

Luego de disputar los amistosos con la selección chilena frente a Colombia y Guinea, Arturo Vidal ya se incorporó al Barcelona, que este sábado visitará al Eibar de Fabián Orellana por la Liga española.

Sin embargo, el volante nacional podría tener un descanso, pues el técnico del cuadro catalán, Ernesto Valverde, analiza la opción de cuidar al seleccionado criollo.

“Cada entrenador decide por sí mismo, en función de los partidos. No sé cómo le ha ido con su selección. Nunca sabes cómo va a terminar un partido, sé que jugó todo el partido y no creo que le influya en ningún sentido de cara a nosotros”, expresó el adiestrador del conjunto blaugrana en conferencia de prensa.

Sobre el arranque de la campaña, el DT comentó: “Tuvimos momentos difíciles. Me gusta que hemos sabido reaccionar. En la temporada siempre hay rachas en las que no te van bien las cosas, poder rehacerse es lo más importante. Y lo hemos sabido hacer, ahora también. Nos gustaría estar primeros, pero no lo estamos porque hemos fallado en algunos partidos“.

Respecto a la polémica por la posible postergación del clásico frente al Real Madrid por la situación política en Cataluña, Valverde sostuvo: “Es cierto que hubo planteamiento de jugar primero en Madrid, lo cual nosotros no lo terminamos de ver. También queremos respetar el calendario y a los aficionados. Lo normal es jugar en nuestro campo. Aún quedan nueve días para ese partido. Esta semana está siendo extraña en Barcelona pero queda tiempo. Confiamos en poder jugar en nuestro campo“.

“No sé si sería alterar la competición. Vamos a esperar qué sucede, ya veremos, algún día se va a jugar, pero tenemos muchos partidos antes que ese“, completó.