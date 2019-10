Sifup: "Solicitamos a ANFP la suspensión de la fecha del fin de semana"

Desde el Sifup ya habían expresado su deseo de que este fin de semana no retorne el fútbol chileno, el cual se vio suspendido debido a las protestas y crisis social que se vive en el país. “Mientras no se regularice el país, no puede volver el fútbol”, manifestó el secretario el gremio de futbolistas, Luis Marín.

Pero ahora la entidad fue más allá e hizo llegar una solicitud formal a la ANFP para que los campeonatos del organismo no se desarrollen.

“Por razones de responsabilidad social, de equidad deportiva y emocional, hemos solicitado formalmente a la ANFP la suspensión de la fecha del fin de semana en todos sus campeonatos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Después, en una misiva publicada en la red social, explicó sus argumentos: “A juicio de la directiva de SIFUP, y tomando en consideración innumerables testimonios de nuestros asociados en los últimas horas, resulta visible que no existen garantías individuales, deportivas y de seguridad adecuadas, para el normal desarrollo de la competencia deportiva, como tampoco para los hinchas y el público general que cada fin de semana asisten a los respectivos estadios”.

“Al menos ocho instituciones deportivas no han podido acceder a un normal desplazamiento desde hace algunos días, afectando claramente su rendimiento y preparación deportiva. Los jugadores no han podido entrenar ni tampoco concentrarse en su objetivo, ya que sus familias y hogares han sufrido en carne propia la violencia desatada en los últimos días a lo largo de todo nuestro país”, añadió.

Además, agregó: “El Sindicato velará siempre por la igualdad y el respeto tanto dentro como fuera de la cancha, y por razones lógicas, no existe tal criterio de equidad y seguridad para competir en las mismas condiciones. Eso claramente afecta la justicia deportiva, la que tanto debemos cuidar, proteger y no alterar”.

“No podemos dejar pasar ni empatizar con el enorme sufrimiento que el país vive tras el estallido social. Somos conscientes de la responsabilidad y cumplimiento en los calendarios deportivos pre establecidos, pero mucho más debemos velar -tanto ustedes, nosotros y las autoridades correspondientes- en el bienestar físico y aún más en el emocional de nuestros jugadores y de todo el pueblo chileno que hoy sufre por las desigualdades y abusos de los que hemos venido siendo objeto durante tantos años. Debemos hacernos cargos del temor y abandono que experimentan nuestros compatriotas”, complementó.

