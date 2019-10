Arturo Vidal jugó últimos minutos en sufrido triunfo del Barcelona por Champions League

Ya se volvió una costumbre en esta temporada que Arturo Vidal vea acción saltando desde el banco de suplentes en el Barcelona. Este miércoles el volante chileno jugó los últimos minutos en el valioso triunfo del cuadro catalán por 2-1 como visita frente al Slavia Praga de República Checa, por la tercera fecha del Grupo F de Champions League.

El seleccionado criollo no fue considerado por el técnico Ernesto Valverde en la oncena, pero saltó al campo a los 77 minutos para reemplazar a Sergio Busquets, cuando el marcador ya estaba estructurado para un elenco blaugrana que no jugó bien y que no mereció la victoria.

El equipo culé golpeó casi de entrada al abrir la cuenta a los 3′, cuando Lionel Messi recuperó y tras darle un pase a Arthur, recibió el balón y definió sin problemas.

En el inicio del complemento los dueños de casa igualaron las acciones. A los 49′ Jan Boril ingresó al área y con un “puntete” puso justicia. Sin embargo, a los 57′, cuando los forasteros lo pasaban mal, un autogol de Olayinka le dio el gol del triunfo a los catalanes.

Con esta victoria, el Barcelona sumó 7 puntos para quedar solitario líder del Grupo F. Su escolta es el Borussia Dortmund, con 4 unidades, que en esta jornada cayó como visita por 2-0 ante el Inter de Milán, con 4 positivos también, del lesionado Alexis Sánchez.

Aton Chile