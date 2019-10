Carlos Caszely y la crisis social en Chile: “Hoy no hay un líder que pueda sacarnos adelante de esta situación”

El histórico ex delantero de Colo Colo y la selección chilena, Carlos Caszely, concedió una entrevista en donde abordó la crisis social y política que se vive en el país actualmente.

En conversación con La Tercera, Caszely afirmó que “nos han mentido durante tantos años, llegó un momento en que sonó el pitito de la olla a presión y no hicieron caso. Y lo que hizo explotar todo fueron los dichos de los ministros. O lo que dijo Cecilia Morel: ‘Tenemos que compartir nuestros privilegios’”.

En la misma línea, agregó que “la gente que lee y escucha eso dice ‘qué se cree esta tal por cual’. Entonces, hay ciertas declaraciones que, en vez de apagar, le echan parafina al incendio”.

“Lo que realmente se requiere es que las grandes empresas paguen más. El único que logró sacarles el 3% fue Allende. Trató de hacer más equilibrado el asunto y por eso le vino el Golpe. De ahí en adelante, los gobernantes no hicieron nada”, agregó el “rey del metro cuadrado”.

Caszely cuestionó los anuncios del gobierno, sosteniendo que “Piñera invita a la gente a La Moneda y son los mismos. Han estado 40 años metidos en el Congreso y no han hecho absolutamente nada. No van a cambiar”.

Además, el ex ariete de la “Roja” expresó que “hoy no hay un líder que pueda sacar a Chile de esta situación conflictiva, difícil, preocupante. Hace un tiempo conversé con Felipe Kast, un gallo que me pareció bastante decente, pero el pasado lo condena”.

Sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, el colocolino opinó que “me dio mucho susto, ellos no tienen culpa. ¿Para qué preparan a los militares? Para disparar, no para resguardar. Hablaba con un chico de 19 años. Estaba muy nervioso con una metralleta. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: ‘Estoy asustado, porque si viene la turba, tengo que disparar y tengo familia en la población’. Entonces, el pelado no tiene culpa”.

Finalmente, consultado sobre el Presidente, Caszely fue claro al concluir que “como hombre de números, capo. Sensibilidad social, cero. Está demostrado por lo que ha dicho. ‘Estamos en guerra’. ¿En guerra de qué? Como dijo Gary Medel, en una guerra hay que tener dos con pistola”.