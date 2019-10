Bolivia y amistoso con Chile: "Hay que ver las condiciones mínimas de seguridad"

Debido al estallido social, las protestas y el conflicto que se vive en Chile desde hace dos semanas, el fútbol nacional se ha tenido que suspender, pues la ANFP anunció que no están las condiciones de seguridad para el normal desarrollo de la actividad. Pero la Selección nacional también podría verse afectada.

Es que Bolivia, rival de la Roja el próximo 15 de noviembre, pudo en duda su viaje al país para disputar el amistoso por la contingencia que se vive en territorio criollo.

“Acá en Bolivia las cosas tampoco están muy bien. Existe cero actividades por las movilizaciones sociales y eso nos tiene muy preocupados como Federación. Entendemos que en Chile sucede algo parecido. Pero como somos nosotros los que jugamos de visitante pensamos que habrá que tener las condiciones mínimas para poder llegar a disputar el partido”, reconoció el presidente de la Federación, César Salinas, en diálogo con La Cuarta.

“La situación es la siguiente. Acá podríamos arreglarnos para que el equipo entrene en algún lugar. Sin embargo, en Chile hay que ver las condiciones mínimas de seguridad, y si esas no existen, no viajaríamos y simplemente habrá que postergar el partido, no queda de otra”, añadió.

Por último, el directivo agregó: “Esto me da mucha bronca, porque necesitamos que nuestra selección compita en estos momentos“.

Aton Chile