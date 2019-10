¿El retorno del Rey? Arturo Vidal puso fecha para regresar a Colo Colo

El volante del FC Barcelona Arturo Vidal concedió una extensa entrevista al diario El Mercurio, en donde habló de todo, incluyendo su relación con Claudio Bravo y la fecha en que espera poder volver a vestir la camiseta de Colo Colo.

El “rey” afirmó al matutino que “en cinco años me imagino en Chile, si Dios quiere jugando fútbol. Retirarme en Colo Colo sería lo ideal: llegar a jugar, a pelear la Libertadores, a ser campeón. Si no me llegan las lesiones, me cuido bien, y me entreno bien, se podría lograr”.

Sobre su presente, en donde ha sido suplente esta temporada, el ex Juventus señaló que “no estoy contento, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar”.

También abordó su futuro una vez que se retire, asegurando que tienen en mente seguir una carrera como DT de fútbol o preparador de caballos”.

Sobre este punto, el “Rey” explicó que “últimamente me gusta lo que hacen los entrenadores, veo mucho fútbol, tácticamente he ido aprendiendo mucho. Eso me llama la atención. Son mis dos pasiones, una haré cuando me retire”.

Asimismo, manifestó que “he tenido la suerte de trabajar con los mejores entrenadores. Mi carrera de futbolista ha sido espectacular; no sé si alguno podrá hacer lo que hice yo. Salir campeón en Chile, cuatro veces en Italia, tres veces en Alemania y si esta temporada salgo campeón en España sería el segundo título en dos años… Nueve ligas consecutivas”.

Finalmente, se refirió nuevamente a las manifestaciones de las últimas dos semanas en las distintas ciudades del país, sentenciando que “no es sólo el alza del metro, son muchas cosas que la gente debe soportar. Si hubiese estado en Chile me habría encantado salir a marchar“.