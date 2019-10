Conmebol celebró confirmación de la final de la Copa Libertadores en Chile

Hasta el momento, la final de la Copa Libertadores 2019 del próximo 23 de noviembre entre River Plate y Flamengo se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, luego de que la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ratificara al reducto de Ñuñoa como sede de la definición y que existe “voluntad” y “compromiso” para que el evento se desarrolle en Chile, a pesar de la crisis social que se vive en nuestra capital.

Y pasaron sólo minutos del discurso de la ex vocera de Gobierno para que la Conmebol celebrara a través de su cuenta oficial de Twitter que el partido siga en suelo criollo.

“Agradecemos el compromiso mostrado por el Gobierno de Chile para garantizar las condiciones de seguridad“, escribieron en el ente rector del balompié sudamericano.

Desde a CONMEBOL agradecemos o compromisso demonstrado pelo Governo do Chile para garantir as condições de segurança para celebração da Final Única da CONMEBOL @LibertadoresBR 2019. A final é a celebração do futebol com e para o povo chileno. Seguimos avançando!

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 30, 2019