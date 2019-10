Pep Guardiola se rinde a los pies de Arturo Vidal: “Si tengo que ir a la guerra, lo llevo conmigo”

El volante del FC Barcelona, Arturo Vidal, sigue dando que hablar en Europa. El “King” fue clave en la goleada 5-1 de los blaugranas ante el Valladolid en España, demostrando que puede ser titular en el esquema del técnico Ernesto Valverde.

En ese contexto y las alabanzas de diferentes partes del “Viejo Continente”, el español Pep Guardiola no tuvo reparos en llenar de flores al “King”. El ex técnico de Vidal aseguró que “si tengo que ir a la guerra, no está mal ir con Arturo Vidal”, dijo a Catalunya Radio.

“Tengo muy buenos recuerdos de él en la época del Bayern Munich. Si fuera a la guerra, definitivamente lo llevaría conmigo. Es un tipo agradable y extremadamente competitivo, así como un verdadero hombre de vestuario”, aseguró.

“En Bayern nos dio cosas que no teníamos, ve el fútbol de cara. A Vidal le das una patada en el pecho y siempre pone la cara”, sentenció.